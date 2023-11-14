Haberler A Milli Futbol Takımı Kaan Ayhan: Almanya maçı bizim için özel olacak

Kaan Ayhan: Almanya maçı bizim için özel olacak

A Milli Takım'da Almanya ve Galler maçı hazırlıkları sürüyor. 18 Kasım'da oynanacak Almanya maçı öncesi Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 16:53
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Kaan Ayhan: Almanya maçı bizim için özel olacak

A Milli Takım'da Almanya ve Galler maçı hazırlıkları sürüyor.

18 Kasım'da Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi milli futbolcu Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAAN AYHAN'IN AÇIKLAMALARI

"Yoğun bir maç programı var. Geçen şakalaşıyorduk, gözümüzü açtığımızda ya sahadayız, ya da uçaktayız. Ama normal, küçüklüğümüzden beri bugünleri hedefledik. Bir yandan şükrediyoruz. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz. Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Hatayspor maçında sonradan girdim. Fit geldim."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR BULUŞMA"

"Önemli bir maç. Dostluk maçı da olsa, hazırlık maçı da olsa Almanya maçı önemlidir. Kazanmak isteriz. Almanya'da birçok Türk futbolcu var, oynuyor. İki ülkenin futbol kültürü açısından önemli bir buluşma."

"EURO2024'e katılmayı garantiledik. Galler maçına kazanmak için gideceğiz. Almanya maçı benim ve bazı arkadaşlarım için özel olacak. Hocanın planlarını tam görmedik, orada da birkaç yeni oyuncu ya da az oynayan isimleri göreceğiz. Önemli bir maç o da."

"MÜNİH'TEKİ DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

"Galatasaray ile Münih'te oynadığımız maçta tribündeki desteği gördük. Milli maçta da o desteği göreceğimizi zannediyorum."

"Umarım EURO2024'de iyi başlar ve başarılı bir turnuva geçiririz."

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