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Stefan Kuntz A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) tarafından görevine son verilen Stefan Kuntz ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Ayrılığına dair ve birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunan 62 yaşındaki teknik adam, en büyük hayalini de açıkladı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 11:38
Stefan Kuntz A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı'ndan ayrılan Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

"En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı"

Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun yollarını ayırma kararı aldığı Kuntz, süreçle ilgili kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Şu anda D Grubu'nda lider Hırvatistan'la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya'da 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son turuna çıkma şansımız çok yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmanın Türk milli takımının sorumluluğunu üstlendim, 12 karşılaşmayı kazandık, 3 beraberlik elde ettik. Güçlü rakipler Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Japonya'ya karşı 4, Faroe Adaları'na ise 1 maç kaybettik." ifadelerini kullandı.

"2021'DE GÖREVE GELDİĞİMDE BELİRLEDİĞİM HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİNDEN GURUR DUYUYORUM."

Diyen Kuntz, cümlelerine şöyle devam etti;

"Katar'daki Dünya Kupası elemelerine ulaşmak ve Milletler Ligi C Grubu'ndan B Grubu'na yükselmek. 20 maçta 21 farklı oyuncudan 46 gol attık ve 26 golü kabul etmek zorunda kaldık. Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu'nu takıma katılma konusunda ikna edebildiğimiz için özellikle çok mutluyum. Ben ve ekibimin belirlediği hedeflerden biri de genç Türk yeteneklerini keşfetmek ve desteklemekti. Görev yaptığımız iki yıl boyunca 22 oyuncu Türk milli takımında forma giydi. İlk kez sahneye çıkanların ortalama yaşı 23,27 idi. Bu oyunculardan aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 10'u ilk çıkışlarından sonra tanınmış kulüplere transfer oldu. Bunlar bir koç olarak beni ve tüm koçluk ekibini gururlandırıyor."

Teknik ekibinde yer alan herkese teşekkür eden, Türk milli takımına ile özellikle Türk halkına başarılı çalışmalarının devam etmesini ve milli takımın Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmasını dileyen Kuntz, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı, ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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