Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya!

Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, Belçika'da hazırlık maçında Japonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle 21 yıl aranın ardından müsabakaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 11:23
Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya!

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Belçika'da karşılaşacağı rakibi Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Japonya'nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala attı.

İLK MAÇ JAPONYA'NIN

Türkiye ile Japonya bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Biri özel biri resmi olan karşılaşmalarda, iki takım da 1-0'lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki tarihteki ilk mücadele 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrinde oynanan Kirin Kupası mücadelesini Japonya, Morishima'nın golüyle kazandı.

JAPONYA FORMDA

A Milli Futbol Takımımızın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Japon Milli Takımı, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Japonya'nın golleri Ito, Ueda, Asano ve Tanaka'dan geldi.

Almanya Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

2022 DÜNYA KUPASI'NA SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ

Japonya, Katar'ın ev sahipliğinde oynanan 2022 Dünya Kupası'nda da çeyrek finalin kapısından döndü.

E Grubu'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika ile mücadele eden Japonya, ilk maçında Almanya'yı 2-1 yendi. İkinci maçında Kosta Rika'ya 1-0 kaybeden Japonya, gruptaki son karşılaşmasında İspanya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Japonya, bu turda Hırvatistan'a normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan maçı penaltı atışlarında kaybederek Dünya Kupası'na veda etti.

DİĞER
GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN? | Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın ve bilet bilgileri...
CHP'de 'mega' kriz! Kılıçdaroğlu 'Mansur Yavaş aday' dedi ancak İmamoğlu'nu teyit etmedi: Olaylı 100. yıl kutlamalarının perde arkası
F.Bahçe Musrati'ye kavuşuyor!
G.Saray'da istenmemişti şimdi Fener'e geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyükekşi'den flaş Stefan Kuntz açıklaması!
A Milli Futbol Takımı Hollanda'da!
THY PERSONEL ALIMI 2023! Sınavsız, en az lise mezunu...
2023 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | DGS tercih sonuçları açıklandı!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Luis Rubiales'den istifa kararı! Luis Rubiales'den istifa kararı! 11:07
Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman 11:04
İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman? İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman? 11:03
Galatasaray'a geri çağırılabilir! Galatasaray'a geri çağırılabilir! 10:56
G.Saray'da istenmemişti şimdi Fener'e geliyor! G.Saray'da istenmemişti şimdi Fener'e geliyor! 10:46
Slovenya U21 - Fransa U21 maçı ne zaman? Slovenya U21 - Fransa U21 maçı ne zaman? 10:33
Daha Eski
Belçika U21 - Kazakistan U21 maçı ne zaman? Belçika U21 - Kazakistan U21 maçı ne zaman? 10:15
F.Bahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir F.Bahçe'de planlama krizi! Sözleşmeleri feshedilebilir 09:59
Süper Lig deviyle anlaştı! 1 yıllık imza Süper Lig deviyle anlaştı! 1 yıllık imza 09:58
Weghorst Hollanda'yı ipten aldı! Weghorst Hollanda'yı ipten aldı! 09:55
Trabzonspor'a Milan'dan transfer! İşte o teklif Trabzonspor'a Milan'dan transfer! İşte o teklif 09:50
Slovakya - Lihtenştayn maçı ne zaman? Slovakya - Lihtenştayn maçı ne zaman? 09:49