Eskişehir'de büyük coşku

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda tribünler adeta karnaval yerine döndü. Stadı dolduran her yaştan taraftar, coşkulu tezahüratlarıyla Milli Takımımız'a destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandıran taraftarlar, renkli görüntüler sahneledi. Maça özel bir koreografi de yapıldı. Futbolseverler, tribünde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi hazırlarken, bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda tribünler adeta karnaval yerine döndü. Stadı dolduran her yaştan taraftar, coşkulu tezahüratlarıyla Milli Takımımız'a destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandıran taraftarlar, renkli görüntüler sahneledi. Maça özel bir koreografi de yapıldı. Futbolseverler, tribünde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi hazırlarken, bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.