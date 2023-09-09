Haberler A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de büyük coşku

Eskişehir'de büyük coşku

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda tribünler adeta karnaval yerine döndü. Stadı dolduran her yaştan taraftar, coşkulu tezahüratlarıyla Milli Takımımız'a destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandıran taraftarlar, renkli görüntüler sahneledi. Maça özel bir koreografi de yapıldı. Futbolseverler, tribünde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi hazırlarken, bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Eskişehir'de büyük coşku
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda tribünler adeta karnaval yerine döndü. Stadı dolduran her yaştan taraftar, coşkulu tezahüratlarıyla Milli Takımımız'a destek verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını heyecanla dalgalandıran taraftarlar, renkli görüntüler sahneledi. Maça özel bir koreografi de yapıldı. Futbolseverler, tribünde Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir koreografi hazırlarken, bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'den 'yeni Kevin De Bruyne' atağı! Taraftarı çıldırtacak transfer...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte ele alınacak konular
F.Bahçe'ye Van de Beek müjdesi!
G.Saray'da iki yıldıza zam kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir"
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz"
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" 08:16
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" 07:32
Brezilyalı Bitello Aslan'a Brezilyalı Bitello Aslan'a 07:05
Bakan Bak tribünde Bakan Bak tribünde 01:41
Ümitler kaybetti Ümitler kaybetti 01:40
Böyle gitmez Böyle gitmez 01:38
Daha Eski
Sergenler Bertuğlar! Sergenler Bertuğlar! 01:37
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:25
Eskişehir'de büyük coşku Eskişehir'de büyük coşku 01:24
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:23
Her şeyi yaptık Her şeyi yaptık 01:23
Kuntz'un yanlışları Kuntz'un yanlışları 01:21