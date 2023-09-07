Barış bir adım önde

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en kritik maçlardan birine çıkacak. Ay-yıldızlıların Ermenistan ile 8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynayacağı karşılaşma öncesinde cevabı en çok merak edilen soru hücumda kimin forma giyeceği. Enes Ünal sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Umut Bozok da formsuzluğu sebebiyle alınmadı. Sakatlıktan dönen Cenk Tosun da kadroya davet edilmemişti. Umut Nayir de sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı. Yerine Halil Dervişoğlu çağırıldı. Kuntz'un elinde şu anda Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım ve Halil Dervişoğlu var. Alman teknik adam Galler karşılaşmasında en uçta Barış Alper Yılmaz'ı kullanmıştı. Ermenistan ile oynanacak kritik mücadelede de ona şans vermesi bekleniyor. Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım da önemli bir alternatif olacak. Barış Alper ve Bertuğ Yıldırım'ın henüz milli takım formasıyla golü bulunmuyor. Halil Dervişoğlu ise milli formayla çok skorer bir görüntü çizdi. 23 yaşındaki futbolcu ay-yıldızlı formayı 15 defa taşıdı. 6 defa fileleri sarsmayı başardı. Özel bir koz olacak.