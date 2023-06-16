A Milli Futbol Takımı'nda tek yol zafer! İşte Kuntz'un Letonya maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı, Macaristan'dan hakem Tamas Bognar yönetecek. Milli Takımımız'da sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı. Grubun diğer maçında ise bugün yine saat 21.45'te Galler ile Ermenistan karşılaşacak. Grubumuzun diğer takımı Hırvatistan ise haftayı bay geçecek.



LETONYA'DA KAZANDIK YİNE KAZANIRIZ

D Grubu'nda Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlılar, Letonya ile 9. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 6'sı resmi, 2'si özel 8 maçtan ikisini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.



İLK İKİ TAKIM ALMANYA'YA GİDECEK

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar Almanya'da 10 şehirde düzenlenecek EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.



KUNTZ KRİTİK DÖNEMEÇTE!

Türkiye, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin önümüzdeki iki maçın sonucuna göre hareket edeceğini söyleyip, görevden alma işareti verdiği Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 17. maçını Letonya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 19 gol gördü.





GALLER YOLCULUĞU YARIN SAAT 13.00'TE

A Milli Takımımız, Letonya maçı sonrasında Galler ile oynayacağı karşılaşma için yarın saat 13.00'te THY'ye ait uçakla Riga'dan Samsun'a geçecek. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak olan Galler maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



100 YILLIK TARİHTE 615. MAÇIMIZ

A Milli Takımımız, Letonya maçıyla birlikte tarihindeki 615. karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 335'i resmi, 279'u özel toplam 614 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 262'si deplasmanda, 269'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 834 gol attı, kalesinde 878 gol gördü.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

LETONYA: Ozols, Sorokins, Oss, Cernamordijs, Tobers, Gutkovskis, Ukaunieks, Savalnieks, Saveljevs, Uldrisis, Ciganiks

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Ozan, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Kerem, Cengiz, Kenan.