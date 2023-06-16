Letonya 2-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) Milliler son nefeste kazandı!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

Milli takımın golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Puanını 6'e yükselten milliler liderliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımı 4. maçını 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Galler ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih'in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim'den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan'ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

51. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Gutkovskis'in altıpas içine yaptığı ortada Emsis yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

57. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Letonya'nın sağ kanattan uzun kullandığı kornerde, ay-yıldızlı futbolcular topu uzaklaştıramadı, arka direğe yükseltilen top Ciganiks'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert'ten seken ve yükseklik kazanan topu Hakan Çalhanoğlu, kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

62. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçti. Orkun'un pasıyla Letonya ceza sahasında topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

69. dakikada Letonya beraberliğe yaklaştı. Savalnieks'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Oss kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada milli takım 3. gol şansını kullanamadı. Umut Nayir'in indirdiği topla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın dar açıdan sert şutunda, kaleci Purins ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

89. dakikada Letonya'nın sol kanattan Savalnieks ile kullandığı serbest vuruşta, arka direğe seken topa Krollis kayarak dokundu, kaleci Mert son anda topu çizgi üzerinde kontrol etti.

90+4. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

90+5. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins'ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı: 2-3

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

MAÇIN GOLLERİ;

🇹🇷⚽GOOOLL!! ABDÜLKERİM BARDAKCI!! İlk milli maçında golü buldu ve Letonya karşısında öne geçiyoruz... pic.twitter.com/krcqEE075r — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023

Eduards Emsis'in attığı golle Letonya maçta beraberliği sağladı... pic.twitter.com/gtqUuCzS9w — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023

🇹🇷⚽GOOOLL!! CENGİZ ÜNDER! Orkun Kökçü'den nefis asist! Letonya karşısında tekrar öndeyiz... pic.twitter.com/ynVBq9cusa — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2023