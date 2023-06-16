A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Arda Güler sözleri!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri kapsamında D Grubu'nda Letonya'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesi milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

KUNTZ'UN SÖZLERİ;

Stefan Kuntz: Bizim amacımız oyunu domine etmek. Bunun üzerine çalıştık ve bunu da sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Ön hazırlığımız çok iyiydi. İdmanları çok iyi yaptık. Onun için çok umutluyum bugün" dedi.

Arda Güler hakkında konuşan Kuntz, "Bugün ilk defa ilk 11'de oynayacak. Öyle olunca, genç oyunculara bizim istediğimiz oyun şeklini biraz daha detaylı anlatıyoruz. Bunları yaptık ama antrenmanlarda da ön hazırlığını yaptık. Çok iyi uyguladı, o yüzden kafamızda hiçbir soru işareti yok" ifadelerini kullandı.