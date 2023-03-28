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Türkiye Hırvatistan: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 23:45 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 00:03
Türkiye Hırvatistan: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Takım EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleden galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Hırvatistan oldu.

Hırvatistan'ın golleri 20. ve 45+4. dakikada Kovacic'in ayağından geldi. Bu gollerin ardından Hırvatistan sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Salih Özcan'ın ara pasında topu çaprazdan kaleye gönderen Cengiz Ünder, kaleciyi geçemedi.

10. dakikada ceza sahasına girerken Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Dominik Livakovic kornere çeldi.

17. dakikada ceza sahası üzerindeki karambolde Orkun Kökçü'nün şutunda top kalecide kaldı.

21. dakikada Andrej Kramaric'in pasında karambole düşen topu Mateo Kovacic ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada kendi kazandığı top ile ceza sahasına giren Josip Stanisic'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.

45+4. dakikada Modric'in savunma arkasına gönderdiği topta Pasalic ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutu kaleci Mert çelerken, Mateo Kovacic topu boş kaleye gönderdi. 0-2

49. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

57. dakikada Luka Modric'in pasında kaleyi yoklayan Mario Pasalic, kaleci Mert Günok'u geçemedi.

70. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

77. dakikada Andrej Kramaric'in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale diğerinin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Cenk Tosun'un yakın mesafeden vuruşunu kaleci Dominik Livakovic ağlara gitmesini önledi.

MÜCADELEDEN NOTLAR

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi.

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

HIRVATİSTAN'A KARŞI 4. YENİLGİ

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı.

Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.

BURSA'DA ARDA GÜLER TEZAHÜRATLARI

A Milli Futbol Takımının genç oyuncusu Arda Güler karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Bursa'da ay yıldızlı takıma destek veren futbolseverler, Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda ve ikinci yarıda tezahüratlarda bulundular. Teknik direktör Kuntz da 67. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Arda Güler'i sahaya sürdü.

TRİBÜNLERDEN TFF'YE TEPKİ

Bursa'daki mücadelenin son dakikalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundular. Taraftarlar, TFF yönetimini istifaya davet ettiler.

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