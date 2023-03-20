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Michael Rechner A Milli Futbol Takımı'ndaki kaleci antrenörlüğü görevinden ayrıldı

A Milli Takım kaleci antrenörü Michael Rechner, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te başlayacağı yeni görevi sebebiyle A Milli Takımdaki görevinden ayrıldı. TFF, yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 19:55
Michael Rechner A Milli Futbol Takımı'ndaki kaleci antrenörlüğü görevinden ayrıldı

A Milli Futbol Takımı Kaleci Antrenörü Michael Rechner, ay-yıldızlı ekipteki görevinden ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "1,5 yıldır A Milli Takımı'mızın teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak çalışan Michael Rechner, Bayern Münih Kulübünde başladığı yeni görevi sebebiyle A Milli Takımımızdaki görevine devam edemeyecektir. Yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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