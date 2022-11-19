Haberler A Milli Futbol Takımı TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 📺 | Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 📺 | Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası arasında Çekya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Gaziantep'te oynanacak olan müsabakanın ilk 5 dakikasında Cüneyt Çakır düdük çalacak ve jübile yapacak. Arda Güler, Emirhan İlkkan gibi genç yıldızların milli takıma davet aldığı müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 18:08
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 📺 | Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Türkiye - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

🔥BEŞİKTAŞ MI F.BAHÇE Mİ? ARA TRANSFERDE DEV KAPIŞMA!👈🏼

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Çekya maçı 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİLERDEN 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Türkiye ile Çekya en son Euro 2016'da karşılaştı. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçlarında 5 kez Çekya galip gelirken, 4 kez Türkiye sahadan galibiyetle ayrıldı. 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Türkiye-Çekya hazırlık maçının ilk 5 dakikasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve Çakır'ın aktif hakemlik kariyerini sonlandıracağı açıklandı.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN JÜBİLE

Gaziantep'te oynanacak Çekya maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, jübilesini yapacak. Karşılaşmanın başlama düdüğünü çalacak olan Cüneyt Çakır, 5'inci dakika itibarıyla maçı durduracak ve jübilesini tamamlayacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, saha kenarında Cüneyt Çakır'a plaket takdim edecek.

MUHETMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Samet, Ozan, Tayyip, Onur, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Cengiz, Enes.

Çekya: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Zmrhal, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Navratil, Chytil.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha/hücum: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Ermenistan Türkiye - 25 Mart 2023 | 20.00 UEFA Euro Elemeleri

Türkiye Hırvatistan - 28 Mart 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri

Letonya Türkiye - 16 Mayıs 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri

Türkiye Galler 19 Mayıs 2023 | 21.45 UEFA Euro Elemeleri

DİĞER
Evlilik beklerken ayrılık geldi! Ebru Gündeş Kuzey Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw tarafından terk edildi!
Eşi Gupse Özay'la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç'an cool baba pozu geldi
İşte Stefan Kuntz'un Çekya maçı 11'i
Scoutlar boş durmuyor! İşte izlenen 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Stefan Kuntz'un Çekya maçı 11'i
Arda Güler oynayacak mı? Kuntz açıkladı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Başkan Erdoğan Dünya Kupası için Katar'a gidecek!
TRT 1 CANLI İZLE 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adana 3 puanı uzatmalarda aldı! Adana 3 puanı uzatmalarda aldı! 18:11
Türk Telekom Karşıyaka'yı devirdi! Türk Telekom Karşıyaka'yı devirdi! 18:00
F.Bahçe HDI Sigorta hata yapmadı! F.Bahçe HDI Sigorta hata yapmadı! 17:55
A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! A Milli Takım Çekya'yı konuk edecek! 17:16
Kadın Hentbol Milli Takımı'nın play-off rakibi belli oldu Kadın Hentbol Milli Takımı'nın play-off rakibi belli oldu 17:07
Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta? Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta? 16:48
Daha Eski
G.Saray'a dönecek mi? Menajeri konuştu! G.Saray'a dönecek mi? Menajeri konuştu! 16:33
Ibrahimovic'ten flaş Ronaldo yorumu! Ibrahimovic'ten flaş Ronaldo yorumu! 16:30
Anadolu Efes - Konyaspor maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Konyaspor maçı saat kaçta? 16:22
Haftanın MVP'si Vezenkov oldu Haftanın MVP'si Vezenkov oldu 16:08
Manisa'da gol çıkmadı! Manisa'da gol çıkmadı! 15:39
Cebelitarık - Andorra maçı saat kaçta? Cebelitarık - Andorra maçı saat kaçta? 15:37