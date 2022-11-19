Cüneyt Çakır'a jübile

Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bugün Çekya maçında jübile yapacak. 28 yıldır görev yaptığı hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü Collum'a bırakacak.
Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bugün Çekya maçında jübile yapacak. 28 yıldır görev yaptığı hakemliği bırakıp TFF'de eğitimci olan Çakır, Çekya maçının ilk 5 dakikasında görev yaptıktan sonra düdüğünü Collum'a bırakacak. TRT Spor'a konuşan Çakır, "Hakemliğe adım atarken en büyük hayalim Dünya Kupası'nda maç yönetmekti. Ne mutlu ki, hedeflerimi gerçekleştirdim. Her mesleğin bir sonu var. Yarın da (bugün) benim için son kez sahaya çıkma günü olacak. Hakemler çok konuşmaz, futbolun ana unsuru futbolculardır. Hakemin işi sahada konuşmak, yani adaleti sağlamaktır" dedi.