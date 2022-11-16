Diyarbakır'da milli şölen! İşte Kuntz'un İskoçya maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Kosova Futbol Federasyonundan Visar Kastrati düdük çalacak. Kastrati'nin yardımcılıklarını Edmond Zeqiri ve Granit Hyseni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

611. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, İskoçya maçıyla tarihinde 611. kez sahaya çıkacak. Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 277'si özel, toplam 610 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. 828 gol attı, kalesinde 873 gol gördü.



KUNTZ'LA 13'ÜNCÜ RANDEVU

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 13'üncü maçına İskoçya karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 32 kez havalandırıp, kalesinde 14 gol gördü. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ardından play-off yarı finalinde Portekiz'e elenerek Dünya Kupası şansını kaybetmişti.

İSKOÇYA İLE 2. KEZ

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Ay yıldızlı ekibin golleri Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan geldi.



İSKOÇLAR'A YOĞUN İLGİ

Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar, kenttin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Mücadele öncesi kente gelen taraftarlar renkli kıyafetleriyle merkez Sur ilçesinde vatandaşlardan ilgi gördü. Tarihi Hasan Paşa Hanı'nda Türk kahvesi içen İskoç taraftarlar, daha sonra Tarihi Ulu Camii'ni gezdi. Esnaf ve vatandaşlar İskoç taraflarla fotoğraf çekti.



SON İDMANI STATTA YAPTI

İskoçya, A Milli Futbol Takımı'yla yapacağı özel maç için Diyarbakır'a geldi. İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı kente gelen kafile, Diyarbakır Havalimanı'ndan güvenlik önlemi altında otobüsle konaklayacağı otele geçti. İskoçya Milli Takımı ardından son idmanını Diyarbakır'da gerçekleştirdi.



Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim!

Milli takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini açıkladı. İskoçya maçı öncesi basın toplantısında konuşan Çalhanoğlu, "Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içimi yakacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

RAKİBİ ÖZEL OLARAK SEÇTİK



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, hazırlık maçındaki rakipleri EURO 2024 eşleşmelerine göre seçtiklerini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Galler rakibimiz mesela, onun için İskoçya'yı seçtik. Birbirine yakın ülkelerle kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağımızı düşündük" dedi. Kuntz, ilk kez çağrılan oyuncularla ilgili, "Hocalarıyla iletişim halindeydik. Bu oyuncuları takip ediyorduk. Gözlerimiz üzerindeydi. Onları en güzel şekilde A Milli Takım'a dahil edebilmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER;



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Ferdi, İrfan, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

İskoçya: Gordon, Ramsay, Hendry, Mckenna, Robertson, Mctominay, Gilmor, Mcginn, Christie, Dykes