Serdar Gürler Faroe Adaları maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Türkiye Uluslar Ligi C Grubu son karşılaşmasında deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Grubun son karşılaşmasında A Milli Takım rakibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Serdar Gürler açıklamalarda bulundu. Gürler, "İnanılmaz derecede üzgünüz. Bunun bahanesi yok. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanıyor. Oynadığımız ilk 4 maçı çok güzel sonuçlarla tamamladık. Belki de onun rahatlığıyla geldik ama bu akşam için hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında, cenaze evindeymiş gibi bir sessizlik var." dedi.