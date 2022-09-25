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Serdar Gürler Faroe Adaları maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Türkiye Uluslar Ligi C Grubu son karşılaşmasında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası tek golün sahibi Serdar Gürler açıklamalarda bulundu. Gürler, "İnanılmaz derecede üzgünüz. Bunun bahanesi yok. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanıyor." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 23:59
Serdar Gürler Faroe Adaları maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Türkiye Uluslar Ligi C Grubu son karşılaşmasında deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Grubun son karşılaşmasında A Milli Takım rakibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Serdar Gürler açıklamalarda bulundu. Gürler, "İnanılmaz derecede üzgünüz. Bunun bahanesi yok. Belki onlar kadar istemedik, mücadele etmedik. Futbolda mücadele edenler kazanıyor. Oynadığımız ilk 4 maçı çok güzel sonuçlarla tamamladık. Belki de onun rahatlığıyla geldik ama bu akşam için hiçbir bahane üretemeyiz. Soyunma odasında, cenaze evindeymiş gibi bir sessizlik var." dedi.

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