A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lüksemburg maçı öncesi konuştu

UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz , "Kazanmak istiyoruz ve gol yemek istemiyoruz. Rakibe saygımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Belki sahada küçük dokunuşlar görebiliriz. 5 önemli oyuncumuz yok. Almanya Ümit Milli Takımı'ndayken Hollanda'ya karşı Ferdi'yi görmüştüm. Ferdi çok yönlü bir oyuncu. Sahada neler yapabileceğini göreceğiz." dedi.
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