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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lüksemburg maçı öncesi konuştu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "5 önemli oyuncumuz yok. Almanya Ümit Milli Takımı'ndayken Hollanda'ya karşı Ferdi'yi görmüştüm. Ferdi çok yönlü bir oyuncu. Sahada neler yapabileceğini göreceğiz." dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 21:21 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 21:29
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lüksemburg maçı öncesi konuştu

UEFA Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz , "Kazanmak istiyoruz ve gol yemek istemiyoruz. Rakibe saygımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Belki sahada küçük dokunuşlar görebiliriz. 5 önemli oyuncumuz yok. Almanya Ümit Milli Takımı'ndayken Hollanda'ya karşı Ferdi'yi görmüştüm. Ferdi çok yönlü bir oyuncu. Sahada neler yapabileceğini göreceğiz." dedi.

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