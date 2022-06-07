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LİTVANYA TÜRKİYE TRT 1 CANLI İZLE 📺 | Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye, deplasmanda Litvanya'ya konuk olacak. LFF Stadyumu'nda oynanacak maç merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 14:42
LİTVANYA TÜRKİYE TRT 1 CANLI İZLE 📺 | Litvanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Litvanya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Litvanya ile Türkiye kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Litvanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TRT 1 - CANLI İZLE | LİTVANYA - TÜRKİYE

TÜRKİYE-FAROE ADALARI MUHTEMEL 11'LER

Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil

LİTVANYA İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

NOVAK SIMOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

TRT 1 - CANLI İZLE | LİTVANYA - TÜRKİYE

2022'DEKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Milliler, Faroe Adaları mücadelesiyle 2022 yılındaki ikinci maçını oynayacak. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti. Türkiye, ikinci maçını ise Faroe Adaları ile oynadı ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

TRT 1 - CANLI İZLE | LİTVANYA - TÜRKİYE

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

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