Haberler A Milli Futbol Takımı Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında ağırladığı Faroe Adaları'nı 4-0 yendi. Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal da bu karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 08:28
Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığı Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Karşılaşma sonrası bir yazı kaleme alan Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal, dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - HAZIRLIK!

Milli Takım'ımız nereden nereye geldi, iyi ve ciddi şekilde irdelenmeli.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

2008'de yarı final oynayan, Almanya'ya kaybedip yarı finale çıkamayan... 2016 ve 2020 Avrupa Şampiyonları'na giden...

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

İlk 11'inin 4'te 3'ü Avrupa'nın iyi takımlarında oynayan bir takımdık.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Çok iyi bir jenerasyonumuz olmasına rağmen bu potansiyeli enerjiye dönüştürmeyip, başarı yakalayamadığımız gibi Avrupa Uluslar C Ligi'ne düştük.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Bunun dibi de D Ligi ve sonrası yok!

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Artık bir reaksiyon vermekten daha önemli, bir yapılanmaya, doğru akla ve sürdürülebilirliğe ihtiyaç var.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Bu oynayacağımız 3 rakibin de oyun düşüncesi topu bize bırakıp kendi yarı alanında derinlemesine bir savunma anlayışı olacaktır.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Bunu da Faroe Adaları maçında gördük. İşin tuhafı, bizi bekleyen bu oyun anlayışına daha ilk maçta hazırlanmamışız.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Stefan Kuntz Milli Takım'a ilk kez yogayı getirip, farklı yenilikler yapabilir. Bunlar olumlu işler ama bundan daha önemlisi güncel işler!

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Milli Takım'ın top ayağındayken kapalı savunmaları açmak gibi bir anahtarı cebine koyması lazım.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Farklı hücum çeşitliliğini, geniş hücum yelpazesini kazanmak, Kuntz'un getireceği yeniliklerden çok daha önemli.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

Kuntz geldiğinden beri Milli Takım'ın oyununda gözle görülür bir gelişme yok.

Reha Kapsal Türkiye-Faroe Adaları maçını değerlendirdi

İçgüdüsel, spontane, bireysel performanslarla çözüme gitmeyen, maalesef doğru ve gerçekçi olmayan bir oyun anlayışımız var.

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