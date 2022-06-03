Haberler A Milli Futbol Takımı "Türkiye çok güçlü bir takım"

"Türkiye çok güçlü bir takım"

“Farklı liglerde oynayan çok üst düzey oyuncuları var. Bize göre daha üst düzey oyuncular, onlara saygı duyuyoruz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz.”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
"Türkiye çok güçlü bir takım"

Faroe Adaları'nın Antalya'da yaptığı 3 günlük hazırlık kampı sona erdi. Faroe Adaları Milli takımının İsveçli teknik direktörü Hakan Ericson, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu söyledi. Türkiye maçı öncesinde konuşan Ericson "Farklı liglerde oynayan üst düzey oyuncuları var. Bizim oyuncularımıza göre daha üst düzey oyuncular, onlara saygı duyuyoruz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Maçımızda Türkiye'nin kazanmasının beklenmesi normal. Bizim amacımız her zaman kazanmak" dedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Her takımın olduğu gibi bizim de ilk hedefimiz kazanmak. Biz takımın performansına odaklıyız. Performansımızı her zaman daha üste çekmeye çalışıyoruz" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu belirten Ericson, "Çok iyi bir oyuncuydu. İkimizin de benzer özelliği var. Ben İsveç o Almanya ile U21 şampiyonluğu kazandı. Bu tarz turnuvalardan önce genç oyuncuları görmek mutlaka önemli. Bizim takımımızda da genç oyuncular var. Elinizde çok genç oyuncu olunca hepsini görmek istiyorsunuz" dedi.

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