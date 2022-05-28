Haberler A Milli Futbol Takımı Ferdi Kadıoğlu Milli Takım'ı seçme nedenini bu sözlerle açıkladı!

Ferdi Kadıoğlu Milli Takım'ı seçme nedenini bu sözlerle açıkladı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, ilk kez yer aldığı A Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Millilere katıldığı için gurur duyduğunu belirten genç futbolcu, A Milli Takım'ı seçme nedeniyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:20
Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, herkesle tanıştım dün. Bana çok sıcak karşılama yaptılar.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Fenerbahçe'de birçok mevkiide oynadım. Benim için de yeni bir şeydi. Bence başarılı da oldum.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Milli Takım'da da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Aynı şekilde Milli Takım'da da bunu başarmak istiyorum.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Sanırım ilk kez arka arkaya 4 maç var. Bizim için önemli maçlar. Bana göre de çok önemliler.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Hedefimiz hepsini kazanmak. Bütün maçları kazanıp B Ligi'ne yükselmek istiyoruz.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 önemli maçımız var, bu maçlardan en iyi şekilde galibiyetle ayrılmak istiyoruz.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Avrupa'nın en iyi futbolcuları milli takımdalar şu an. Bize düşen sahada en iyisini verebilmek.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

A Milli Takım'ı seçme nedenlerinden de bahseden Kadıoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

"Tabii ki kolay bir seçim değildi. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un çok etkisi oldu.

Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kampında konuştu! Türkiye'yi seçme nedeni...

Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi sahada gururla mücadele etmek olacaktır."

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