Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan’a dikkat!

Hakan’a dikkat!

İtalyan medyası salı günkü maç öncesinde lejyoner isme methiyeler dizdi, ayrıca diğer yıldızlara da dikkat çekildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Hakan’a dikkat!

Milli takımın lejyoner isimlerinden Hakan Çalhanoğlu için İtalyan basınından dikkat çeken haberler geldi. Inter'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcumuzun son dönemde ay yıldızlı forma ile pek etkili olamadığını yazan Çizme medyası "Yine de onun neler yapabileceğini biliyoruz. Gününde bir Çalhanoğlu, her zaman tehlikelidir. Türkiye'nin lider isimlerinin başında geliyor" yorumunda bulundu. Haberlerde ayrıca Kerem'e de ayrı bir parantez açıldı. "Türklerin en tehlikeli isimlerinden biri. Topla çok hızlı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Hakan dışında Kaan, Merih ve Cengiz gibi isimlerin İtalyan futbolunu yakından tanıdığına vurgu yapıldı. Hakan'ın 67 milli maçta 14 golü bulunuyor.

DİĞER
Şarkıcı Cansever'i ekranda görenler yorum yağdırdı! 'Canserver ölmemiş miydi?' İşte gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever'in son hali!
Bade İşçil’in yeniden evleneceği iddia edilen Malkoç Süalp gönlünü Ali Gürsoy’un eski eşi Melis Çiftçi'ye kaptırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor