Hakan’a dikkat!

Milli takımın lejyoner isimlerinden Hakan Çalhanoğlu için İtalyan basınından dikkat çeken haberler geldi. Inter'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcumuzun son dönemde ay yıldızlı forma ile pek etkili olamadığını yazan Çizme medyası "Yine de onun neler yapabileceğini biliyoruz. Gününde bir Çalhanoğlu, her zaman tehlikelidir. Türkiye'nin lider isimlerinin başında geliyor" yorumunda bulundu. Haberlerde ayrıca Kerem'e de ayrı bir parantez açıldı. "Türklerin en tehlikeli isimlerinden biri. Topla çok hızlı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Hakan dışında Kaan, Merih ve Cengiz gibi isimlerin İtalyan futbolunu yakından tanıdığına vurgu yapıldı. Hakan'ın 67 milli maçta 14 golü bulunuyor.