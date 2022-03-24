Portekiz - Türkiye maçı sonrası Stefan Kuntz: Biraz da şans lazım

A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası hayallerine veda etti. Milli takımda teknik direktör Stefan Kuntz müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Bazen şansa ihtiyaç olduğunu belirten Kuntz, ikinci yarı takımımla gurur duyduğunu söyledi.

İşte o sözler...

Stefan Kuntz: İlk 20 dakika oyuncularımızın, sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum, o golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi.

İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Aslında çok çalışmıştık ama rakibe yakın oynamalıydık. Devre arasında Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım, tekrar geri gelebileceğimizi anlattım.

Onlara, 'Portekiz'e karşı pozisyonlar buluyorsunuz, onları yenebileceğinize inanıyor musunuz? diye sordum. Hepsi, 'Evet' dedi. Ben de 'Çıkın sahada gösterin' dedim.

İkinci yarı takımımla gurur duydum. Portekiz'e top oynatmadık. Ancak bazen de biraz şans lazım.

Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısındaki penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur.