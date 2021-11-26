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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'in Dünya Kupası play-off'undaki rakibi Ronaldo'lu Portekiz

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki rakibi İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu. Kurada seri başı olmayan ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final müsabakası, seri başı olan Portekiz'in ev sahipliğinde olacak. A Milli Takım'ımız, Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 18:58 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 19:29
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'in Dünya Kupası play-off'undaki rakibi Ronaldo'lu Portekiz

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki rakibi İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Kurada seri başı olmayan ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final müsabakası, seri başı olan Portekiz'in ev sahipliğinde olacak. A Milli Takım'ımız, Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yarı finaller 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

Ev sahibinin kura ile belirlendiği final müsabakaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Portekiz'i elememiz halinde play-off finalini evimizde oynayacağız.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

A YOLU
İskoçya - Ukrayna galibi
Galler - Avusturya galibi

B YOLU
Rusya - Polonya galibi
İsveç - Çekya galibi

C YOLU
İtalya - Kuzey Makedonya galibi
Portekiz - TÜRKİYE galibi

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