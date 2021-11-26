Son dakika spor haberi: A Milli Takım'in Dünya Kupası play-off'undaki rakibi Ronaldo'lu Portekiz

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalindeki rakibi İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Kurada seri başı olmayan ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final müsabakası, seri başı olan Portekiz'in ev sahipliğinde olacak. A Milli Takım'ımız, Portekiz'i elemesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yarı finaller 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

Ev sahibinin kura ile belirlendiği final müsabakaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Portekiz'i elememiz halinde play-off finalini evimizde oynayacağız.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

A YOLU

İskoçya - Ukrayna galibi

Galler - Avusturya galibi

B YOLU

Rusya - Polonya galibi

İsveç - Çekya galibi

C YOLU

İtalya - Kuzey Makedonya galibi

Portekiz - TÜRKİYE galibi