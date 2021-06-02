Rakibimiz Ukrayna

Ümit Milli Futbol Takımımız bugün Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan ayyıldızlı ekibin Ukrayna ile mücadelesi 20.00'de başlayacak.
Ümit Milli Futbol Takımımız bugün Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan ayyıldızlı ekibin Ukrayna ile mücadelesi 20.00'de başlayacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak.