Haberler A Milli Futbol Takımı Rakibimiz Ukrayna

Rakibimiz

Ümit Milli Futbol Takımımız bugün ile karşı karşıya gelecek. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan ayyıldızlı ekibin Ukrayna ile mücadelesi 20.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Rakibimiz Ukrayna
Ümit Milli Futbol Takımımız bugün ile karşı karşıya gelecek. 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür Riva'da kampta olan ayyıldızlı ekibin Ukrayna ile mücadelesi 20.00'de başlayacak. Milliler, Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda , , İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak.
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