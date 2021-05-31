Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Gine: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberi... 'mız, hazırlıkları kapsamında kampındaki ikinci maçında ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:11
Türkiye - Gine: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ye hazırlanan 'mız, kampındaki ikinci maçında ile karşılaştı. Pozisyon açısından kısır geçen mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ay-yıldızlılar, Antalya'daki son hazırlık maçında 3 Haziran Perşembe günü ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar...

10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren Kante, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada milli takımın gelişen atağında , ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. , ceza sahasındaki 'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

73. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. 'nun ceza sahasına gönderdiği topa, sağ çaprazdan gelişine ayak üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, Gine'de 'nın kafayla yaptığı ters vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90+1. dakikada sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren , açışını düzeltip şutunu çekti, savunmaya çarpan top yükseklik kazandı ve az farkla kornere gitti.

SON DAKİKA