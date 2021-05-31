Son dakika spor haberleri | Mert Günok Türkiye Gine maçının ardından konuştu!

EURO 2020 öncesi Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, ikinci hazırlık maçında Gine ile karşılaştı. 90 dakikanın sonunda gol sesi çıkmazken taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye - Gine maçının ardından kalecimiz Mert Günok açıklamalarda bulundu.

İşte Günok'un o sözleri;

"Maçta biraz zorlandık. Özellikle fiziki açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı."