Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri | Mert Günok Türkiye Gine maçının ardından konuştu!

Son dakika spor haberleri | maçının ardından konuştu!

öncesi A Milli Futbol Takımı'mız, ikinci hazırlık maçında ile karşılaştı. 90 dakikanın sonunda gol sesi çıkmazken taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye - Gine maçının ardından kalecimiz açıklamalarda bulundu. İşte Günok'un o sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:17
Son dakika spor haberleri | Mert Günok Türkiye Gine maçının ardından konuştu!

öncesi A Milli Futbol Takımı'mız, ikinci hazırlık maçında ile karşılaştı. 90 dakikanın sonunda gol sesi çıkmazken taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye - Gine maçının ardından kalecimiz açıklamalarda bulundu.

İşte Günok'un o sözleri;

"Maçta biraz zorlandık. Özellikle fiziki açıdan biraz zorlandık. İlk yarı eksik kaldık. Oyuna hükmetmek isterdik. Kamp boyunca zorlu idmanlar yapıyoruz. EURO 2020'ye az süre kaldı, son idmanlar ağır geçiyor. Takım değişerek oynuyor. Ancak herkes elinden geleni yaptı."

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