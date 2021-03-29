Son dakika spor haberi: Usta yazardan Milli Takım analizi! "Bu bölümde gözlerden kaçan..."

İkinci adamının değerini iyi bilen ve bundan eksik kalmak istemeyen komplekssiz bir lider var Milli Takım 'ın başında. Oyuncu grubuyla iyi iletişim kuran, analiz yeteneği ile desteğini büyüten güçlü bir karakter oldu Bektaş…

Haaland-Sörloth ikilisini maç öncesinde tartışırken bitimde Ozan Tufan'ın şutu vardı akıllarda. Premier Lig'de oynamanın hayallerini gören Haaland için bir Premier Lig stoperi olan Çağlar ile karşılaşması farklı bir ironi. O ligde neleri yapamayacağını, Çağlar ona gayet güzel anlattı sanırım.

Norveç'in hocası, "Bizim için iyi bir ders oldu" derken samimiydi. Letonya'dan sonra eylül ayına kadar eleme maçı yok. Avrupa Şampiyonası'na odaklanacağız. FIFA "Türk ateşi yandı" derken bu kadronun haziran ayında büyüteç altına alınacağının mesajını da veriyor. Bizim çocuklar bunun farkında. Özellikle Süper Lig'in yıldızları için yeni bir başlangıcın kapısı olacak şampiyona. Kulüp takımlarının yerlerde süründüğü bir ortamda iyi oyuncu olduklarını kanıtlama fırsatı var önlerinde. Hem de bizleri ayakta alkışlama pozisyonunda tutarak. Yolları açık olsun...