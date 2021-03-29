Son dakika spor haberi: Usta yazardan Milli Takım analizi! "Bu bölümde gözlerden kaçan..."

GÜRCAN BİLGİÇ - TAKIM RUHU İLE GELEN BAŞARI
Üst üste iki maçı, yedi gol atarak kazanmak, bizim gibi inişli-çıkışlı seyahatleri seven bir takım için normal değil. Letonya ile üçlemeyi bitirdiğimizde, kendimizi başka bir yere de koyacağız ve "Ne değişti?" diyeceğiz. Şenol Güneş'in başa geçmesi değil aslında başlangıç, takımın ruhunun değişmesidir. Bugün bile izlerini gördüğümüz "takım aidiyeti" üstüne kurulan bakış açısı, "Bizim Çocuklar" sevecenliğine dönüştü.
Oyuncuları kırmızı-beyaz renkler üzerinden seyretmemizi sağladı Şenol Hoca. Antipatik, arkasında tepkiler barındıran oyuncuları bir kenara çekip, daha genç ve hedefi olanlarla yola devam etti. Avrupa Şampiyonası'na direkt gitmemiz bize "başkalaşmanın" ilk hediyesi olurken Uluslar Ligi'nde aynı oyuncularla küme düştük. Sonrasında Hollanda ve Norveç'i, gruptaki iki rakibimizi devirdik. Peki; bu zikzak neden oldu, ne değişti?
BAYRAM BEKTAŞ FARKI
Bu bölümde gözlerden kaçan Bayram Bektaş'tır. Süper Lig'e dönüp, Milli Takım'dan uzaklaştığında ciddi gerileyen bir Milli Takım, dönüşünde ise net performanslar ve iştahlı galibiyetler var. Şenol Hoca'nın başka bir yönetim hüneridir Bayram Bektaş.