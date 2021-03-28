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FIFA'dan maçı sonrası 'na tebrik

'mız, 'ndaki 2'nci maçında 'i 3-0 mağlup ederken, maç sonrası FIFA'dan tebrik geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 12:51
FIFA'dan Norveç maçı sonrası Türk Milli Takımı'na tebrik

, 'ndaki 2'nci maçında İspanya'da oynanan mücadelede 'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi.

FIFA da resmi internet sayfasından ve hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.

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