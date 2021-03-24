Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı! İşte sonuçlar...

Son dakika spor haberi: 'nde ilk gün tamamlandı! İşte sonuçlar...

'nde A, D, E, G ve H gruplarında 12 karşılaşma yapıldı. Son dünya şampiyonu Fransa, evinde Ukrayna'yla 1-1 berabere kalırken, millilerimiz fırtına gibi başladı. İşte alınan sonuçlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 01:45 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 01:49
Son dakika spor haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı! İşte sonuçlar...

'nin ilk günündeki maçlar tamamlandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, D, E, G ve H gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

, sahasında 'yı 4-2 yenerek G Grubu'ndaki mücadelesine 3 puanla başladı.

, Alman Klaus Allofs'un Hollanda'ya karşı hat-trick yaptığı maçından beri bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Gruptaki diğer karşılaşmalarda , deplasmanda 'ı 3-0, Karadağ da konuk olduğu 'yı 2-1 mağlup etti.

SON ŞAMPİYON FRANSA PUAN KAYBIYLA BAŞLADI

D Grubu'ndaki karşılaşmada, son dünya şampiyonu Fransa, evinde Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Fransa'nın golünü, 19. dakikada Griezmann kaydetti. Ukrayna adına skor tabelasını değiştiren oyuncu, 57. dakikada kendi kalesine attığı golle Kimpembe oldu.

Türk hakem 'ın yönettiği E Grubu müsabakasında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile Galler karşılaştı. Galler, Wilson ile 10. dakikada öne geçti ancak ev sahibi Belçika, 'ün 22, 'ın 28 ve Lukaku'nun (penaltıdan) 73. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

E Grubu'ndaki diğer karşılaşma ise 8 gole sahne oldu. Çekya, Soucek (3), Schick, Barak ve Jankto'nun golleriyle Estonya deplasmanından 6-2 galip ayrıldı.

İlk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Sırbistan-: 3-2

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

D GRUBU

Finlandiya-: 2-2

Fransa-Ukrayna: 1-1

E GRUBU

Belçika-Galler: 3-1

Estonya-Çekya: 2-6

G GRUBU

Türkiye-Hollanda: 4-2

Cebelitarık-Norveç: 0-3

Letonya-Karadağ: 1-2

H GRUBU

Malta-Rusya: 1-3

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Slovakya: 0-0

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