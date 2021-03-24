Son dakika spor haberi: Türkiye-Hollanda maçına Uğurcan Çakır damgası! Penaltı...

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrılarak ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Burak Yılmaz attığı 3 golle yıldızlaşırken, tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır 90+4. dakikada Depay'ın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek takdir topladı.

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır, 2000'den (Francesco Toldo) bu yana Hollanda karşısında bunu başaran ilk kaleci olma başarısını gösterdi (seri penaltılar haricinde).

İşte o anlar... (Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)