Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberi: Türkiye-Hollanda maçına Uğurcan Çakır damgası! Penaltı...

Son dakika spor haberi: Türkiye- maçına damgası! Penaltı...

Son dakika spor haberi... ilk maçında A Milli Takım'ımız sahasında ağırladığı 'yı 4-2 ile geçerek gruba 3 puanla başladı. Tecrübeli kalecimiz , karşılaşmanın son anlarından Hollanda'nın ile kullandığı penaltı vuruşunda müthiş bir kurtarış yaparak gole izin vermedi ve takdir topladı. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:14 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:29
Son dakika spor haberi: Türkiye-Hollanda maçına Uğurcan Çakır damgası! Penaltı...

ilk maçında ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrılarak ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

attığı 3 golle yıldızlaşırken, tecrübeli eldiven 90+4. dakikada 'ın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek takdir topladı.

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır, 2000'den (Francesco Toldo) bu yana Hollanda karşısında bunu başaran ilk kaleci olma başarısını gösterdi (seri penaltılar haricinde).

İşte o anlar... (Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)

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