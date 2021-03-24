Son dakika spor haberleri: İşte A Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda ilk maçında ağırladığı dünya devi Hollanda'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı. Grupta oynanan diğer maçlarda ise Norveç deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yenerken, Karadağ ise Letonya'yı 2-1 mağlup etti. Milli Takım ilk maçların ardından grupta averajla 2. sırayı elde etti.
İŞTE G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- Norveç 3
2- TÜRKİYE 3
3- Karadağ 3
4- Letonya 0
5- Hollanda 0
6- Cebelitarık 0
SONUÇLAR:
Türkiye-Hollanda: 4-2
Cebelitarık-Norveç: 0-3
Letonya-Karadağ: 1-2
27 MART CUMARTESİ:
17.00 Karadağ - Cebelitarık
20.00 Norveç - Türkiye
20.00 Hollanda - Letonya