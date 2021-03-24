Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: İşte A Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

'mız, G Grubu'ndaki ilk maçında 'yı 4-2 mağlup ederek, elemelere harika bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar'ın grubunda oynanan diğer maçlarda ise deplasmanda 'ı 3-0 yenerken, ise 'yı 2-1 mağlup etti. İşte 'ın grubunda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:56 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:38
Son dakika spor haberleri: İşte A Milli Takım'ın yer aldığı G Grubu'nda güncel puan durumu!

'mız, 'nde müthiş bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlılar, G Grubu'nda ilk maçında ağırladığı dünya devi 'yı 4-2 mağlup edip elemelere 3 puanla başladı. Grupta oynanan diğer maçlarda ise deplasmanda 'ı 3-0 yenerken, ise 'yı 2-1 mağlup etti. ilk maçların ardından grupta averajla 2. sırayı elde etti.

İŞTE G GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Norveç 3
2- TÜRKİYE 3
3- Karadağ 3
4- Letonya 0
5- Hollanda 0
6- Cebelitarık 0

SONUÇLAR:

-Hollanda: 4-2
Cebelitarık-Norveç: 0-3
Letonya-Karadağ: 1-2

27 MART CUMARTESİ:

17.00 Karadağ - Cebelitarık
20.00 Norveç - Türkiye
20.00 Hollanda - Letonya

SON DAKİKA