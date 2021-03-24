Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika haberi: Türkiye - Hollanda maçında Burak Yılmaz hat-trick yaptı Ronaldo'yu solladı

Son dakika haberi: - maçında hat-trick yaptı 'yu solladı

Son dakika haberi: A Milli Takım'ın yıldızı , 'ne gollerle başladı. 'de forma giyen yıldız futbolcu karşısında hat-trick yaptı. Burak ayrıca 2000 bin yılından bu yana Hollanda filelerini 5 golle en çok havalandıran futbolcu olmayı başardı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:52 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:08
Son dakika haberi: Türkiye - Hollanda maçında Burak Yılmaz hat-trick yaptı Ronaldo'yu solladı

, Ay-Yıldızlılar'ın serüvenine iyi bir başlangıç yaptı.

Yıldız futbolcu, 'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı .

Burak böylece 'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.

HOLLANDA'YA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU OLDU

Ayrıca Burak Yılmaz, 2000 bin yılından bu yana kadar Hollanda'ya en fazla gol atan (5) futbolcu oldu. 'nun ise Hollanda'ya 4 golü bulunuyor.

1980'DEN SONRA...

1980'den (Klaus Allofs) bu yana Hollanda karşısında hat-trick yapan ilk oyuncu da Burak Yılmaz oldu...

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