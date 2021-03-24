Son dakika haberi: Türkiye - Hollanda maçında Burak Yılmaz hat-trick yaptı Ronaldo'yu solladı

Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlılar'ın 2022 Dünya Kupası ön eleme serüvenine iyi bir başlangıç yaptı.

Yıldız futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Milli Takımı öne geçirirken, 35'te penaltı vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. 81. dakikada bir de serbest vuruştan fileleri havalandırdı ve hat-trick'e imza attı .

Burak böylece Hollanda'ya karşı oynadığı üst üste 3 maçta da ağları sarstı.

HOLLANDA'YA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU OLDU

Ayrıca Burak Yılmaz, 2000 bin yılından bu yana kadar Hollanda'ya en fazla gol atan (5) futbolcu oldu. Cristiano Ronaldo'nun ise Hollanda'ya 4 golü bulunuyor.

1980'DEN SONRA...

1980'den (Klaus Allofs) bu yana Hollanda karşısında hat-trick yapan ilk oyuncu da Burak Yılmaz oldu...