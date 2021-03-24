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Teknik Direktörü 'dan mağlubiyet yorumu! "Bizi cezalandırdılar""

Teknik Direktörü , 'ye karşı 4-2 kaybettikleri ilk maçında rakibin istediği her şeyi yaptığını söyledi. , "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik ama önümüzde 9 maç var" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 01:18
Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer'dan mağlubiyet yorumu! "Bizi cezalandırdılar""

Teknik Direktörü , 'ye karşı 4-2 kaybettikleri ilk maçında rakibin istediği her şeyi yaptığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan , "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik ama önümüzde 9 maç var. için büyük bir adım. Üç gün sonraki maçta gücümüzü göstermek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin girdiği fırsatları iyi değerlendirdiğinin altını çizen Hollandalı teknik adam, "Türkiye çok iyi oynadı. Yapmak istedikleri her şeyi neredeyse yaptılar. Savunma yapıp, hızlı ataklarla sonuca gitmek istiyorlardı ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler, 4 gol oldu. Skor 3-0'ken, 3-3 yapabiliriz diye düşündük ama 4 olunca işler zorlaştı. Türkiye'nin attığı goller ilginçti. Bir gol savunmamıza çarptı, bir gol penaltıdan ve bir gol de frikikten oldu ama bunları bahane olarak gösteremeyiz." ifadelerini kullandı.

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