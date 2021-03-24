Haberler A Milli Futbol Takımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!

Başkan 'dan 'a tebrik telefonu!

Başkan , karşılaşmasında 'yı 4-2 mağlup eden 'ı telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 00:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!

'ın 'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı da takip etti. Bakan Kasapoğlu ile Başkanı maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör ve futbolcuları kutladı.

Başkan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı ile konuştu. Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.

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