Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş: İz bırakacağız

: İz bırakacağız

: Ülke futbolunun imajını Milli Takım ile yapıyoruz. Elemeleri'nden birinci çıkmak istiyoruz. geçmiş yıllara göre daha iyi durumda.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Şenol Güneş: İz bırakacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü , CNN Türk'e konuştu. Birçok konuya değinen tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri şöyle: "Her maçı kazanıp birinci olmak istiyoruz. Beklenen sonuç alınmadığı zaman eleştiri yapacaksın bu gayet normal. Oyunculara sahip çıktığını düşünenler, oyuncuya sahip mi çıkıyorlar yoksa oyuncusu sahiplenir adı altında kendini gündeme mi almak istiyorlar? Ben kendilerini gündeme almak istediklerini düşünüyorum. Öyle olsaydı bugün Maradona'ya sahip çıkan , önce Arda'ya sahip çıkardı. Maradona da çok büyük değer, ona da saygı duyuyorum, Pele'ye de duyuyorum ama Arda'ya da duyuyorum. Benim için marka değeri olan bir oyuncu. Onun yanlışını, birinin yanlışıyla ölçmek doğru değil. Futbola yeni başlarken okuyamıyordum! Onun üzerine üniversite okudum daha iyi okuyayım diye. Daha sonra 'elbisesi' dediler. Şimdi 'parası çok' dediler. Her gün bir şey diyecekler. Mikrop devamlı değişiyor, virüsler değişiyor! O virüslere karşı yeni aşılar bulacaksınız. Benim hayalim şu; Türk 'nın oyuncularıyla, ülkesiyle en üst seviyede olmasıdır. Türkiye 2000'li, 1980'li yıllardan çok daha iyi durumda. Ben işin sonuna geldim futbolda. Hem sonucu kovalayacağım hem bundan sonra iyi izler bırakmak istiyorum."

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