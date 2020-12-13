Şenol Güneş: İz bırakacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, CNN Türk'e konuştu. Birçok konuya değinen tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri şöyle: "Her maçı kazanıp birinci olmak istiyoruz. Beklenen sonuç alınmadığı zaman eleştiri yapacaksın bu gayet normal. Oyunculara sahip çıktığını düşünenler, oyuncuya sahip mi çıkıyorlar yoksa oyuncusu sahiplenir adı altında kendini gündeme mi almak istiyorlar? Ben kendilerini gündeme almak istediklerini düşünüyorum. Öyle olsaydı bugün Maradona'ya sahip çıkan Türkiye, önce Arda'ya sahip çıkardı. Maradona da çok büyük değer, ona da saygı duyuyorum, Pele'ye de duyuyorum ama Arda'ya da duyuyorum. Benim için marka değeri olan bir oyuncu. Onun yanlışını, birinin yanlışıyla ölçmek doğru değil. Futbola yeni başlarken okuyamıyordum! Onun üzerine üniversite okudum daha iyi okuyayım diye. Daha sonra 'elbisesi' dediler. Şimdi 'parası çok' dediler. Her gün bir şey diyecekler. Mikrop devamlı değişiyor, virüsler değişiyor! O virüslere karşı yeni aşılar bulacaksınız. Benim hayalim şu; Türk Milli Takımı'nın oyuncularıyla, ülkesiyle en üst seviyede olmasıdır. Türkiye 2000'li, 1980'li yıllardan çok daha iyi durumda. Ben işin sonuna geldim futbolda. Hem sonucu kovalayacağım hem bundan sonra iyi izler bırakmak istiyorum."