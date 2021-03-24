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Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın rakibi Hollanda! İşte muhtemel 11'ler

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası yolculuğu bugün başlıyor. Ay-Yıldızlılarımız, bu akşam saat 20.00'de elemeleri grup maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Türkiye Hollanda maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'imiz... | Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:06
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın rakibi Hollanda! İşte muhtemel 11'ler

, Elemeleri'nde bugün ilk sınavına verecek. G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı konuk edecek. TRT 1'den yayınlanacak olan bu önemli karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Katar'da düzenlenecek finallere giden yolda Portakallar'a karşı ilk 90 dakikaya çıkacak olan Türkiye'de kaleyi koruyacak. Merih'in sakatlığı nedeniyle oynamayacağı karşılaşmada savunma dörtlüsü ---'den oluşacak. Orta alanda -, önlerinde , kanatlarda ise ile 'nun oynaması bekleniyor. Hollanda'ya karşı gol silahımız ise olacak.

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, OZAN, ÇAĞLAR, CANER, OKAY, OZAN, YUSUF, KENAN, HAKAN, BURAK,

HOLLANDA: CILLESSEN, DUMFRIES, DE LIGT, BLIND, WIJNDAL, FRENKIE JONG, KLAASSEN, BERGHUIS, WIJNALDUM, DEPAY, LUUK JONG

Türkiye, bugün tarihindeki 587. Maçına çıkacak. A Milli Takım, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, tarihinde oynadığı 586 maçta rakip fileleri 775 kez havalandırdı, kalesinde 837 gol gördü.

13. RANDEVU
Türkiye, bugün konuk edeceği Hollanda ile tarihinde 13. kez rakip olacak. Oynanan 12 karşılaşmanın 3'ünü kazanan A Milli Takım, 5 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 13 gol gördü.

SON GÜLEN BİZDİK!
Hollanda ile son maçını 6 Eylül 2015'te oynayan Milli Takım, sahadan farklı bir galibiyetle ayrılmıştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Konya'da oynanan 'nde güçlü rakibini 3-0'la geçmişti.

İNGİLİZ HAKEM
Ekibimizin oynayacağı zorlu Hollanda maçında Michael Oliver düdük çalacak. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

GÜNEŞ'İN 71. SINAVI
Teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü Hollanda maçıyla birlikte A Milli Takım'ın başında 71. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimizde ikinci dönemini geçiren tecrübeli hoca, 70 karşılaşmada 33 galibiyet sevinci yaşarken, 20 beraberlik, 17 yenilgi aldı. Güneş yönetimindeki Türkiye, 106 gol attı, kalesinde 68 gole engel olamadı.

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