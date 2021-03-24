Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika haberi: Türkiye - Hollanda maçının ardından milli futbolculardan galibiyet pozu

Son dakika haberi: - maçının ardından milli futbolculardan galibiyet pozu

, 'yı 4-2 yenerek 'ne üç puanla başladı. 'nda oynanan G Grubu ilk maçında 'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda ile 46. dakikada attı. Maçın ardından milli futbolculardan galibiyet pozu geldi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:07
Son dakika haberi: Türkiye - Hollanda maçının ardından milli futbolculardan galibiyet pozu

maçında , 'yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen , ikinci galibiyetini elde etti.

Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.

GALİBİYET POZU GELDİ

Milli futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın ardından galibiyet pozu verdi. İşte o kare...

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