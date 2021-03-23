Haberler A Milli Futbol Takımı 3’te 3 yapacağız

3’te 3 yapacağız

'nde sırasıyla , ve ile karşı karşıya gelecek olan A 'da yıldız isimler iddialı açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
3’te 3 yapacağız

'nde sırasıyla , ve ile karşı karşıya gelecek olan A 'da yıldız isimler iddialı açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların tecrübeli isimlerinden , elemelere Hollanda galibiyetiyle başlamanın gelecek maçlar öncesinde büyük moral olacağını belirterek, "3'te 3 yapacağımıza inancım tam. Takım olarak bu karşılaşmalarda tüm enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız. Milli Takım ortamını çok özlemişim. Burası gerçekten bambaşka bir duygu" diye konuştu.

SAHA DIŞINDA DA BİR

formasıyla başarılı bir sezon geçiren , iyi bir jenerasyon yakaladıklarının altını çizip, "Kadromuzdaki herkes birbirinden kaliteli. Saha dışında birbiriyle vakit geçiren arkadaşlarız. Bu birlikteliğimizi sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Hollanda'yı yenip, iddiamızı kanıtlayacağız" dedi. Genç isimlerden ise şunları söyledi: "Hollanda maçını dört gözle bekliyorduk. Son iki hafta sabırsızlandık. Nihayet 'dayız. 1 hafta içinde oynayacağımız 3 maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

ÖZEL UÇAKLA GELDİLER

, virüs nedeniyle AB üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesi kararı almıştı. Fransız yetkililerle görüşen ; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, ve Umut Meraş, özel uçakla dün İstanbul'a getirdi.

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