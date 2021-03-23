3’te 3 yapacağız

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sırasıyla Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da yıldız isimler iddialı açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların tecrübeli isimlerinden Burak Yılmaz, elemelere Hollanda galibiyetiyle başlamanın gelecek maçlar öncesinde büyük moral olacağını belirterek, "3'te 3 yapacağımıza inancım tam. Takım olarak bu karşılaşmalarda tüm enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız. Milli Takım ortamını çok özlemişim. Burası gerçekten bambaşka bir duygu" diye konuştu.



SAHA DIŞINDA DA BİR



Lille formasıyla başarılı bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı, iyi bir jenerasyon yakaladıklarının altını çizip, "Kadromuzdaki herkes birbirinden kaliteli. Saha dışında birbiriyle vakit geçiren arkadaşlarız. Bu birlikteliğimizi sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Hollanda'yı yenip, iddiamızı kanıtlayacağız" dedi. Genç isimlerden Kaan Ayhan ise şunları söyledi: "Hollanda maçını dört gözle bekliyorduk. Son iki hafta sabırsızlandık. Nihayet İstanbul'dayız. 1 hafta içinde oynayacağımız 3 maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız."



ÖZEL UÇAKLA GELDİLER



Fransa, virüs nedeniyle AB üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesi kararı almıştı. Fransız yetkililerle görüşen Futbol Federasyonu; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Umut Meraş, özel uçakla dün İstanbul'a getirdi.