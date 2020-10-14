Merih Demiral'dan flaş itiraf! "Özeleştiri yapmalıyız"

A Milli Takımımız'ın yıldız isimlerinden Merih Demiral, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

Sırbistan karşısında iki farklı 45 dakika oynadıklarını belirten Merih, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Özeleştiri yapmalıyız, hocamız da bunu vurguluyor. İnşallah ikinci yarıdaki oyunu genele yayarız." dedi.

Kendi performansını da yorumlayan Juventus'un stoperi, "Üçüncü maçımızı oynadık, biraz yorgunduk. Okay ve Mahmut abi gerektiği gibi oynadı. Bu maçta stoper arkadaşlarım yoktu yalnız kaldım ama önümüzdeki ay çok daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.