Haberler A Milli Futbol Takımı Rusya 1-1 Türkiye | MAÇ SONUCU

Rusya 1-1 Türkiye | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında Rusya ile karşılaştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan mücadele, Miranchuk ve Kenan Karaman'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 07:15 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 23:35
Rusya 1-1 Türkiye | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında Rusya deplasmanına çıktı. VTB Arena'da oynanan ve Slovak hakem Matej Jug'un yönettiği müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın golleri 27. dakikada Rusya adına Miranchuk ve 62. dakikada Türkiye adına Kenan Karaman'dan geldi.

Bu sonuçla Rusya, B Ligi 3. Grup'ta puanunu 7'ye çıkartarak liderliğine devam etti. Türkiye ise 2 puanla 3. sırada yer aldı.

Rusya Milli Takımı bir sonraki maçını Macaristan ile oynayacak. Türkiye ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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