Şenol Güneş'ten Oğuzhan Özyakup hakkında flaş yorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın basın toplantısındaki sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Gururluyum. Benden önceki bütün teknik direktörlere ve ekiplere teşekkür ederim. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi kötü her şeyi tecrübe edecekler.

"Eski, yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular."

"Göreve geldiğimizde A Milli Takım'ın maçının hangi gün olduğunu bilmiyorduk, ilgisizdik, duyarsızdık ancak şu anda bambaşka bir noktaya geldik ve burada herkesin çok büyük katkısı var."

"Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Oradan ayrılışımız tekrar buluşmak içindi. Döneceğiz. İstanbul da bizi bağrına bastı. Fransa'da yaşadıklarımız çok önemliydi. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemlerde Avrupa'ya örnek oldu."

"Sevgiyi saygıyı esas tuttuk, iş bilen insanlarla çalıştık. Liyakata, iyi niyete, samimiyete ve çok çalışmaya önem verdik. Her konuda duyarlı olduk. Bazen iyi sonuçlar bazen de kötü sonuçlar bizi yanıltıyor. Moralimizi ve cesaretimizi kaybetmeyeceğiz. Çocuklarımızın eğitimine destek olmaya devam edeceğiz."

"Arnavutluk maçında attığımız golün sevinci, Fransa'ya attığımız 2. golün sevincinden daha yüksekti."

"BAKÜ'DE AZERBAYCAN'I VE KENDİMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ"

"Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim. Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte. Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı. Önce Bakü'ye, sonra da Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma'ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü'ye gitme durumumuz var. Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim."

"GALLER MAÇI DAHA ÖNEMLİ"

"Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz. Biz İtalya'yı yensek bile İtalya yine güçlü. Biz İtalya'yı yine gözden geçireceğiz ancak Galler maçı bizim için daha önemli. Diğer iki maçımız çok önemli olacak. Gruptan çıkmak istiyoruz. Medya gözüyle bir hesap yaparsak 6 puan bizi gruptan çıkarır. Ama biz elemelerde 4 puanı Fransa'dan aldık, 1 puanı İzlanda'dan aldık. Bakü'de Azerbaycan'ı ve kendimizi temsil edeceğiz. 2 maçta her şey değişebilir."

"SLOVENYA VE AVUSTURYA İLE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAĞIZ"

"Slovenya ve Avusturya ile mart ayında iki hazırlık maçı oynayacağız. Ardından mayıs ayında kampa gireceğiz. Haziranda da iki hazırlık maçı daha yapmayı planlıyoruz. Diğer teknik adamların bizden çekinmelerini sağlamak güzel. Biz her maçta kendi felsefemizle oynamaya çalışacağız. Ancak bazen rakibe göre de oynayacağız. Biz bütün senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz önemli. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Başaramazsak vicdanen rahat oluruz. Keşke final oynasak... Ortak hayalimiz bu olsun. Oynayacağımız iki hazırlık maçını da kazanmak istiyorum. Orada Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Zirveye çıkmak için merdivenin ilk basamağına basmazsanız, düşersiniz. Biz düşmek istemiyoruz."

"OĞUZHAN RAHAT OLDUĞU YERDE OYNAMALI"

"Merih en önemli oyuncularımızdan. Ama takımında hiç oynamıyor neredeyse. Çağlar, geçtiğimiz sezon hiç oynamazken bu sezon oynuyor. Oğuzhan Özyakup, oynaması rahat bir yerde oynamalı. İşinize odaklanabildiğiniz yerde olmalısınız. Paramı alayım oturayım olmamalı. Ancak Merih gelişebilmek için orada."