Mert Günok kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar...
UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. karşılaşmasında Fransa Milli Takımı ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'da Mert Günok, üst üste yaptığı kurtarışlarla kalesinde resmen devleşti.
UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 8. karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, Stade de France'da Fransa Milli Takımı ile karşılaşıyor.
Mücadelenin 17. dakikasında kaleci Mert Günok, ceza sahası içerisinde önce Antoine Griezmann'ın, dönen topta ise Sissoko'nun şutlarını müthiş bir şekilde arka arkaya kurtararak kalesinde devleşti.
30 yaşındaki milli file bekçisi, 25. dakikada yine Sissoko'nun ceza sahası içerisinden çektiği bir şutu köşeye nefis uzanarak kurtardı.
- 14.10.2019
- Güncelleme: 14.10.2019 22:19
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
Mert Günok kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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