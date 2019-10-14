Mert Günok kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar... - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar...

Mert Günok kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar...

UEFA Elemeleri H Grubu 8. karşılaşmasında Milli Takımı ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız'da , üst üste yaptığı kurtarışlarla kalesinde resmen devleşti.

UEFA Elemeleri'nde 8. karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, Stade de France'da Milli Takımı ile karşılaşıyor.

Mücadelenin 17. dakikasında , ceza sahası içerisinde önce Antoine Griezmann'ın, dönen topta ise Sissoko'nun şutlarını müthiş bir şekilde arka arkaya kurtararak kalesinde devleşti.

30 yaşındaki milli file bekçisi, 25. dakikada yine Sissoko'nun ceza sahası içerisinden çektiği bir şutu köşeye nefis uzanarak kurtardı.

  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 14.10.2019 22:19
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