Mert Günok kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar...

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 8. karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, Stade de France'da Fransa Milli Takımı ile karşılaşıyor.

Mücadelenin 17. dakikasında kaleci Mert Günok, ceza sahası içerisinde önce Antoine Griezmann'ın, dönen topta ise Sissoko'nun şutlarını müthiş bir şekilde arka arkaya kurtararak kalesinde devleşti.

30 yaşındaki milli file bekçisi, 25. dakikada yine Sissoko'nun ceza sahası içerisinden çektiği bir şutu köşeye nefis uzanarak kurtardı.