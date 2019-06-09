İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım'ı saatlerce beklettiler – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
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İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım'ı saatlerce beklettiler

İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım'ı saatlerce beklettiler

Son dakika: A Milli Takımımız, İzlanda'da skandallarla karşılaştı. EURO 2020 elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki dördüncü maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takımımız, havaalanında 3 saat fazladan bekletildi.

A Milli Takım futbolcularının İzlanda havaalanında gördükleri tatsız muameleyi sosyal medya hesabından Burak Yılmaz canlı yayında duyurdu.

Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte İzlanda'daki skandalın detayları

Uzun süre boyunca bekletilen oyuncularımız bu durum karşısında morallerinin bozulduğu görüldü.

Emre Belözoğlu ise Spor'a, "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." açıklamasını yaptı.

Emre Belözoğlu'na İzlanda'da şok hareket!

Ayrıca, milli takım oyuncularımızın bavulları didik didik aranırken, pasaport kontrolünde ise uzun süre bekletildiler.

A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Salı günü 21.45'te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BURAK YILMAZ BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ | İZLEYİN

Burak Yılmaz: Bizi İzlanda'ya almıyorlar

  1. 10.06.2019
  2. Güncelleme: 10.06.2019 01:54
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