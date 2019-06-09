İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım'ı saatlerce beklettiler
Son dakika: A Milli Takımımız, İzlanda'da skandallarla karşılaştı. EURO 2020 elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki dördüncü maçı için İzlanda'ya giden A Milli Takımımız, havaalanında 3 saat fazladan bekletildi.
A Milli Takım futbolcularının İzlanda havaalanında gördükleri tatsız muameleyi sosyal medya hesabından Burak Yılmaz canlı yayında duyurdu.
Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.
Uzun süre boyunca bekletilen oyuncularımız bu durum karşısında morallerinin bozulduğu görüldü.
Emre Belözoğlu ise TRT Spor'a, "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." açıklamasını yaptı.
Ayrıca, milli takım oyuncularımızın bavulları didik didik aranırken, pasaport kontrolünde ise uzun süre bekletildiler.
A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran Salı günü 21.45'te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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- 10.06.2019
- Güncelleme: 10.06.2019 01:54
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
İzlanda'da büyük skandal! A Milli Takım'ı saatlerce beklettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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