İzlanda zor da olsa kazandı
09 Haziran 2019, Pazar
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zor da olsa kazandı

İzlanda zor da olsa kazandı

diğer müsabakalarda evinde ’u, ise ’yı ’lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.Grubumuzdaki diğer maçta, İzlanda, Arnavutluk'u konuk etti. 'nın favori olduğu grupta salı günü da ağırlayacak olan İzlanda, 1-0 kazandı. 'in, Arnavutluk karşısındaki golü 22'de 'dan geldi.

diğer maçta, , 'u konuk etti. 'nın favori olduğu grupta salı günü da ağırlayacak olan İzlanda, kazandı. 'in, Arnavutluk karşısındaki golü 22'de 'dan geldi. Puanını 6 yapan İzlanda, ikinci galibiyetini kazandı. İzlanda gruptaki tek yenilgisini ise 4-0'lık sonuçla deplasmanda Fransa karşısında yaşamıştı. Diğerinde , 10 kişi kaldığı maçta 'yı 1-0 yendi.

  1. 9.6.2019
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