İzlanda zor da olsa kazandı

Grubumuzdaki diğer maçta, İzlanda, Arnavutluk'u konuk etti. Fransa'nın favori olduğu grupta salı günü milli takımımızı da ağırlayacak olan İzlanda, 1-0 kazandı. Vikingler'in, Arnavutluk karşısındaki golü 22'de Berg Gudmundsson'dan geldi. Puanını 6 yapan İzlanda, ikinci galibiyetini kazandı. İzlanda gruptaki tek yenilgisini ise 4-0'lık sonuçla deplasmanda Fransa karşısında yaşamıştı. Diğerinde Moldova, 10 kişi kaldığı maçta Andorra'yı 1-0 yendi.