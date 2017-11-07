Emre Mor: "Milli takıma gelmeyeceğim!"
Emre Mor'un, Finlandiya maçı sonrasında Lucescu'ya artık milli takıma gelmek istemediğini söylediği iddia edildi.
Sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklanan Emre Mor için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beyaz TV'nin haberine göre; Emre Mor, Celta Vigo'daki durumu sebebiyle milli takımda oynamak istemediğini Mircea Lucescu'ya söyledi.
"OYNAMAK İSTEMİYORUM"
Haberde; Emre Mor'un Finlandiya ile 1-1 biten maçına ardından Lucescu'ya, "Ben artık milli takımda oynamak istemiyorum. Kendi takımımda başarılı olamıyorum. Kendi takımımda kadroya giremiyorum. Bu sebeple milli takımdan ayrılmak istiyorum. Bundan sonra kadroya çağırmazsanız sevinirim" dediği belirtildi.
Mircea Lucescu'nun ise, "Bu kararını değerlendireceğim. Düşüneceğim." yanıtını verdiği öne sürüldü.
CELTA VIGO'DAN AÇIKLAMA
Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue, Emre konusunda "Maalesef antrenmandaki bir hareket sırasında sakatlığı tekrarladı. Maç oynayabilecek kadar kendini güvende hissetmiyor. Doktorlarla beraber dinlendirilmesine karar verdik. Emre farklı bir futbolcu ve takımda alternatif yaratıyor. Kısa zamanda dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
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