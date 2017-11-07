Sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı açıklanan Emre Mor için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Beyaz TV'nin haberine göre; Emre Mor, Celta Vigo'daki durumu sebebiyle milli takımda oynamak istemediğini Mircea Lucescu'ya söyledi.



"OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Haberde; Emre Mor'un Finlandiya ile 1-1 biten maçına ardından Lucescu'ya, "Ben artık milli takımda oynamak istemiyorum. Kendi takımımda başarılı olamıyorum. Kendi takımımda kadroya giremiyorum. Bu sebeple milli takımdan ayrılmak istiyorum. Bundan sonra kadroya çağırmazsanız sevinirim" dediği belirtildi.



Mircea Lucescu'nun ise, "Bu kararını değerlendireceğim. Düşüneceğim." yanıtını verdiği öne sürüldü.



CELTA VIGO'DAN AÇIKLAMA

Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue, Emre konusunda "Maalesef antrenmandaki bir hareket sırasında sakatlığı tekrarladı. Maç oynayabilecek kadar kendini güvende hissetmiyor. Doktorlarla beraber dinlendirilmesine karar verdik. Emre farklı bir futbolcu ve takımda alternatif yaratıyor. Kısa zamanda dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.