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21 Ağustos 2020, Cuma
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'e yeni forma sponsoru

Başakşehir'e yeni forma sponsoru

Medipol 'in forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu. Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.

şampiyonu Medipol 'in yeni forma sponsoru Bilcee markası oldu.

Bil Group firmasından yapılan açıklamada, "'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki 2 sezon boyunca tamamen yerli ve milli marka Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği formalar ile spor kıyafetlerini giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.

  1. 21.08.2020
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