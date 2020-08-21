Başakşehir'e yeni forma sponsoru
Medipol Başakşehir'in forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu. Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in yeni forma sponsoru Bilcee markası oldu.
Bil Group firmasından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki 2 sezon boyunca tamamen yerli ve milli marka Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği formalar ile spor kıyafetlerini giyecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.
- 21.08.2020
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