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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Visca’dan 100. gol

Visca’dan 100. gol

'in yıldızı 12 asistle sezonu 'in asist kralı olarak tamamlarken, 'ya attığı golle turuncu-lacivertli formayla ulaştı.

karşısında son 9 maçında 6. golünü atan , ayrıca da 5 asist yapmıştı. Visca, tarihinde de ayrı bir başarının sahibi oldu. Boşnak yıldız, 12 asistle sezonu Süper Lig'in asist kralı olarak tamamlarken, Kasımpaşa'ya attığı golle turuncu-lacivertli formayla ulaştı.
  1. 27.7.2020
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