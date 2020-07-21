Medipol Başakşehir'in kadro maliyeti ortaya çıktı! Yarım milyar... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Medipol 'in kadro maliyeti ortaya çıktı! Yarım milyar...

Medipol Başakşehir'in kadro maliyeti ortaya çıktı! Yarım milyar...

Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol 'in kadro maliyeti merak konusu olmuştu. Son 3 yılda ettiği 36 futbolcu için kasasından 17.8 milyon euro çıkan Başakşehir'de maaş bütçesi 45 milyon euro. Toplam kadro maliyeti ise 62.8 milyon euro (493 milyon TL) olarak ön plana çıkıyor.

2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu bitime bir hafta kala belli oldu… 2014'ten bu yana adıyla mücadele veren turuncu- lacivertliler, 6. yılında ilk şampiyonluğuna ulaştı. Son 5 sezonu ilk 4'te bitiren ekibi, son 3 yılda ettiği 36 futbolcu için 17.8 milyon Euro (yaklaşık 140 milyon TL) verirken, bu sezon 45 milyon Euro (353 milyon TL) maaş ödeyerek yarım milyar lira harcadı.

ARDA 4.5, CLICHY 3.5 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Oyunculara ödediği maaşlar hakkında net bilgilerin olmadığı Başakşehir'in, 'dan kiraladığı ve devre arasında yolların ayrıldığı 'a 4.5 milyon Euro, Clichy'ye ise 3.5 milyon Euro maaş ödediği biliniyor. 35'lik Robinho 2 milyon Euro alırken, Visca, Caiçara ve ise 1.5 milyon Euro'ya oynuyor. Bu arada kadrosunda büyük bir değişime gitmek zorunda kalacak olan Başakşehir'de 13 futbolcu 30 yaş üstünde... Robinho (35), Skrtel (35), Gökhan İnler (35), Clichy (34), (34), (33) ve Epureanu (33) takımın en yaşlı oyuncuları arasında bulunuyor. 'un ekibi Futbol Araştırmaları Merkezi CIES'in çalışmasına göre Avrupa'nın 30.3 ile en yaşlı 4. ilk 11 yaş ortalamasına sahip.

KUPAYI PAZAR GÜNÜ ALACAK

Başakşehir şampiyonluk kupasını pazar günü ile oynayacağı maçın ardından Başkanı 'in elinden alacak. Turuncu-lacivertliler, TFF'den karşılaşmanın ardından evlerine geçip, kupayı kendi sahalarında havaya kaldırmak istediklerini ilettiler. Bu arada ligin 6. farklı şampiyonu, başarısının karşılığında federasyondan 36 milyon lira da prim kazandı.

  1. 21.07.2020
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