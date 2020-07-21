Medipol Başakşehir'in kadro maliyeti ortaya çıktı! Yarım milyar...
Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in kadro maliyeti merak konusu olmuştu. Son 3 yılda transfer ettiği 36 futbolcu için kasasından 17.8 milyon euro çıkan Başakşehir'de maaş bütçesi 45 milyon euro. Toplam kadro maliyeti ise 62.8 milyon euro (493 milyon TL) olarak ön plana çıkıyor.
2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu bitime bir hafta kala belli oldu… 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla mücadele veren turuncu- lacivertliler, 6. yılında ilk şampiyonluğuna ulaştı. Son 5 sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul ekibi, son 3 yılda transfer ettiği 36 futbolcu için 17.8 milyon Euro (yaklaşık 140 milyon TL) verirken, bu sezon 45 milyon Euro (353 milyon TL) maaş ödeyerek yarım milyar lira harcadı.
ARDA 4.5, CLICHY 3.5 MİLYON EURO
Sabah'ın haberine göre; Oyunculara ödediği maaşlar hakkında net bilgilerin olmadığı Başakşehir'in, Barcelona'dan kiraladığı ve devre arasında yolların ayrıldığı Arda Turan'a 4.5 milyon Euro, Clichy'ye ise 3.5 milyon Euro maaş ödediği biliniyor. 35'lik Robinho 2 milyon Euro alırken, Visca, Caiçara ve Gökhan İnler ise 1.5 milyon Euro'ya oynuyor. Bu arada kadrosunda büyük bir değişime gitmek zorunda kalacak olan Başakşehir'de 13 futbolcu 30 yaş üstünde... Robinho (35), Skrtel (35), Gökhan İnler (35), Clichy (34), Demba Ba (34), Mehmet Topal (33) ve Epureanu (33) takımın en yaşlı oyuncuları arasında bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi Futbol Araştırmaları Merkezi CIES'in çalışmasına göre Avrupa'nın 30.3 ile en yaşlı 4. ilk 11 yaş ortalamasına sahip.
KUPAYI PAZAR GÜNÜ ALACAK
Başakşehir şampiyonluk kupasını pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden alacak. Turuncu-lacivertliler, TFF'den karşılaşmanın ardından evlerine geçip, kupayı kendi sahalarında havaya kaldırmak istediklerini ilettiler. Bu arada ligin 6. farklı şampiyonu, başarısının karşılığında federasyondan 36 milyon lira da prim kazandı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir'in kadro maliyeti ortaya çıktı! Yarım milyar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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