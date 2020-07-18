Medipol Başakşehir'de corona virüsü sonuçlar belli oldu! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'de corona virüsü sonuçlar belli oldu!

Medipol Başakşehir'de corona virüsü sonuçlar belli oldu!

'de bitime az bir süre kala lider durumda bulunan 'de gerçekleştirilen yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonuçlandı. İşte detaylar...

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

, bugün yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

'de 33. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de temsilcisini konuk edecek.

  1. 18.07.2020
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