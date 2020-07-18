Medipol Başakşehir'de corona virüsü sonuçlar belli oldu!
Süper Lig'de bitime az bir süre kala lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de gerçekleştirilen yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonuçlandı. İşte detaylar...
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıktı.
Medipol Başakşehir, bugün yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Süper Lig'de 33. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de Kayseri temsilcisini konuk edecek.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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