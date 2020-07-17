Rusya’da corona şoku!

Rusya Premier Lig ekibi Sochi'de 9 kişide corona virüsü tespit edildi ve Tambov maçı ertelendi. Corona virüsü nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Ligi, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Salgından dolayı daha önce de bazı maçlar ertelenmişti.