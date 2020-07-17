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17 Temmuz 2020, Cuma
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Rusya’da corona şoku!

Rusya’da corona şoku!

ekibi Sochi'de 9 kişide corona virüsü tespit edildi ve Tambov maçı ertelendi.

Rusya Premier Lig ekibi Sochi'de 9 kişide corona virüsü tespit edildi ve Tambov maçı ertelendi. Corona virüsü nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan Rusya Ligi, 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Salgından dolayı daha önce de bazı maçlar ertelenmişti.

  1. 17.7.2020
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