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14 Temmuz 2020, Salı
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Epureanu 11’e döndü

Epureanu 11’e döndü

'in tecrübeli stoperi geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

'in tecrübeli stoperi geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyememişti. ekibinin hocası , Ponck'un yerine Moldovalı savunmacısını sahaya sürdü. Ancak skor 3-1'e gelince Buruk, sarı kartla oynayan 33 yaşındaki stoperini kenara çgekti. 59. dakikada Epureanu'yu kenara alıp yerine Berkay'ı sahaya sürdü.

  1. 14.7.2020
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