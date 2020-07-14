Epureanu 11’e döndü
Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexandru Epureanu geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyememişti.
Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexandru Epureanu geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyememişti. İstanbul ekibinin hocası Okan Buruk, Ponck'un yerine Moldovalı savunmacısını sahaya sürdü. Ancak skor 3-1'e gelince Buruk, sarı kartla oynayan 33 yaşındaki stoperini kenara çgekti. 59. dakikada Epureanu'yu kenara alıp yerine Berkay'ı sahaya sürdü.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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